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    Кирилл Комбаров: «Аленичев хотел меня оставить, но руководство «Спартака» было против»

    Защитник «Томи» Кирилл Комбаров, выступавший ранее за «Спартак», рассказал, что решение о его уходе из стана красно-белых было принято руководством клуба, в то время как главный тренер спартаковцев Дмитрий Аленичев хотел, чтобы игрок продолжал свои выступления за столичную команду.

    «Разговор о продлении контракта был, когда я вернулся из «Торпедо». Первый отрезок, считаю, провел на хорошем уровне. Но руководство приняло решение, что не хочет видеть меня в команде.

    Аленичев хотел меня оставить. Мы разговаривали, он был всем доволен. Сказал: «Руководство приняло решение, я не могу ничего сделать». Потом был вариант уйти в «Динамо», но клубы не смогли договориться», – сказал Комбаров.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.07.2016 12:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +134

      Заря 18 июля 2016, 19:27

      Мне кажется что при желании Аленичев мог его отстоять, но было куда проще сослаться на решение руководства.

      1
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 18 июля 2016, 13:20

      В этом весь Спартак и пожалуй основная причина столь длительных неудач. Хозяин выбирает тренера, а дальше тренер решает из кого создавать команду и отвечает за то как команда играет. А когда руководство не отвечая ни за что, но получая приличные деньги решает ключевые вопросы это не дело.

      4
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      Рейтинг: +44

      Kareon 18 июля 2016, 12:54

      Этим и отличаеться Аленичев хотя от Карпина что не может отстоять игрока который ему нужен.Карпин такого не допустил бы

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 июля 2016, 12:34

      Поплакался в жилетку.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 18 июля 2016, 12:27

      мог бы и братца прихватить

      1
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