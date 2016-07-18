Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Муса: «Таких нагрузок в России никогда не видел»

    Новичок «Лестер Сити» Ахмед Муса был удивлен высокими нагрузками в английском клубе, но уже постепенно привык к ним.

    «После первого занятия в новой команде я подумал: «Ну ничего себе!» Такого в России никогда не видел, но сейчас уже постепенно привыкаю к новым условиям. Там было полегче. Если в России ты можешь рассчитывать на определенные послабления, то здесь из тебя выжимают все соки, но именно в этом и заключается секрет успеха «Лестера».

    Несмотря на такие серьезные нагрузки на тренировках, все работают с большим трудом и с удовольствием. Если в коллективе все счастливы, то такая команда имеет все шансы на успех», – рассказал Муса.

    Напомним, что Муса перебрался в «Лестер» в это межсезонье из ЦСКА.

    Источник: Express.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2016 11:06
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 18 июля 2016, 22:23

      Ты ещё на тренировках Ростова не был

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      ivan199103 18 июля 2016, 17:54

      то-то ты весь матч как огурчик бегал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 18 июля 2016, 16:45

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 18 июля 2016, 15:58

      В России всё на расслабоне,"солдат спит,служба идёт"

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 18 июля 2016, 15:40

      В россие ты звездой был... а тут обычный форвард как и все...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 18 июля 2016, 14:54

      Если у чемпиона России легкие тренировки то, про остальных вообще молчу. Некоторые чисто карты гоняют наверное на базе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 июля 2016, 13:47

      вот поэтому все наши горе-звезды после Евро-2008 уехавшие в АПЛ поникли как лютики а Павлюченко и Билялетдинов так и не воспряли до сих пор

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      Димон Панкер 18 июля 2016, 13:41

      Это реалии футбола. А то многие думают, что нашим нет смысла ехать заграницу потому, что у нас довольно сильный по европейским меркам чемпионат. Ан нет.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 18 июля 2016, 13:31

      так не понял, это камень в огород цска... мусенок оперился смотрю, что забыл кто его вскормил...

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +160

      veltrener > pegas1276 18 июля 2016, 13:37

      ну и что он теперь молчать должен, если это так?
      Это камень не в огород цска, это про весь наш горефутбол в целом. Ну что уж поделать, если у нас пешком ходят и когда потмо попадаешь в АПЛ - тут же это чувствуешь. Как тут промолчать???

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +508

      triton004 > veltrener 18 июля 2016, 16:04

      Так достаточно посмотреть как в АПЛ играют и как у нас

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +99

      Bekkz > pegas1276 18 июля 2016, 16:16

      Ты явно дебил, читай смысл. Даун.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 18 июля 2016, 13:14

      молодец

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11