«Химки» проведут большинство своих матчей на стадионе «Родина»

Генеральный директор «Химок» Тажутдин Качукаев рассказал о планах своей команды на проведение матчей на «Арене Химки».

«На «Арене Химки» мы сыграем кубковые матчи, которые вызовут повышенный зрительский интерес, – например, попадем в 1/16 финала условно на «Зенит» или «Спартак», тогда сыграем на арене.

В чемпионате рассчитываем сыграть на «Арене Химки» оба матча с «Динамо», а также домашние игры с «Кубанью» и «Мордовией». Что касается «Спартака-2», то этот матч не соберет много людей, все встречи на арене будут проведены с заранее распланированным интересом зрителей – увидим, сколько продано билетов и решим», – рассказал Качукаев.

Матчи, которые не получат должно интереса со стороны зрителей, будут сыграны на стадионе «Родина», который заявлен основным.