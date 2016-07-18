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    Роналду пропустит два стартовых матча Ла Лиги

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду вынужден будет пропустить два стартовых матча испанской Ла Лиги. Это встреча 21 августа с «Реал Сосьедад» и 28 августа с «Сельтой». Кроме этого, португалец пропустит матч национальной команды и в квалификации чемпионата мира-2018 против Швейцарии, который состоится 6 сентября.

    Роналду получил растяжение боковой связки колена в финале Евро-2016 против Франции (1:0). Он был заменен в середине первого тайма. Сейчас футболист проходит все необходимые медицинские процедуры для скорейшего восстановления.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2016 08:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +31

      Тимошенко 18 июля 2016, 10:56

      Пусть отдохнет побольше! Он молодец!

      3
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      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Тимошенко 18 июля 2016, 11:15

      Юлия Владимировна одобряет!

      3
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