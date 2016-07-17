Колосков: «Молодые игроки в России не такие сильные, как в Европе, поэтому и нужен лимит»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал свою точку зрения по поводу лимита на легионеров в российской Премьер-лиге.

«Вся эта история с лимитом на легионеров возникла потому, что появилась необходимость оценить работу детско-юношеских спортивных школ, которых в России немало. У многих талантливых ребят, выпускников футбольных академий, просто нет шансов проявить себя. Клубы платят большие деньги за легионеров, а значит, именно их надо выпускать на поле. Иначе получится, что деньги потрачены зря. При этом чаще всего речь идет о довольно посредственных иностранных игроках, потому как лучшие из них, выступающие за национальные сборные, предпочитают европейские топ-клубы.

Если отменить лимит на легионеров, то ситуация не изменится, и иностранные игроки всегда будут иметь больше шансов выйти на поле, чем наши ребята. Если же лимит не будет отменен, то он, наоборот, поспособствует тому, что клубы будут заинтересованы в том, чтобы развивать свои академии и готовить своих воспитанников.

Многие мои оппоненты утверждают, что при нынешнем лимите российские футболисты уверены, что в любом случае будут попадать в состав, потому и перестают прогрессировать. Но это все от лукавого. Во-первых, любой профессиональный футболист хочет развиваться, чтобы лучше играть и получать зарплату побольше. Во-вторых, есть ведь еще и тренеры, которые обязаны следить за тем, чтобы игроки выполняли все их указания.

Кроме того, часто в качестве примеров называются европейские чемпионаты, где лимита нет. Но там и академии готовят качественный резерв, у нас же выпускники спортивных школ далеко не такие сильные. У нас нет конкурентоспособной среды из своих футболистов, а в Европе есть. Когда у нас такое будет, тогда можно и лимит отменить», – сказал Колосков.