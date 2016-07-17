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  • Колосков: «Молодые игроки в России не такие сильные, как в Европе, поэтому и нужен лимит»

Колосков: «Молодые игроки в России не такие сильные, как в Европе, поэтому и нужен лимит»

17 июля 2016, 18:28
16

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал свою точку зрения по поводу лимита на легионеров в российской Премьер-лиге.

«Вся эта история с лимитом на легионеров возникла потому, что появилась необходимость оценить работу детско-юношеских спортивных школ, которых в России немало. У многих талантливых ребят, выпускников футбольных академий, просто нет шансов проявить себя. Клубы платят большие деньги за легионеров, а значит, именно их надо выпускать на поле. Иначе получится, что деньги потрачены зря. При этом чаще всего речь идет о довольно посредственных иностранных игроках, потому как лучшие из них, выступающие за национальные сборные, предпочитают европейские топ-клубы.

Если отменить лимит на легионеров, то ситуация не изменится, и иностранные игроки всегда будут иметь больше шансов выйти на поле, чем наши ребята. Если же лимит не будет отменен, то он, наоборот, поспособствует тому, что клубы будут заинтересованы в том, чтобы развивать свои академии и готовить своих воспитанников.

Многие мои оппоненты утверждают, что при нынешнем лимите российские футболисты уверены, что в любом случае будут попадать в состав, потому и перестают прогрессировать. Но это все от лукавого. Во-первых, любой профессиональный футболист хочет развиваться, чтобы лучше играть и получать зарплату побольше. Во-вторых, есть ведь еще и тренеры, которые обязаны следить за тем, чтобы игроки выполняли все их указания.

Кроме того, часто в качестве примеров называются европейские чемпионаты, где лимита нет. Но там и академии готовят качественный резерв, у нас же выпускники спортивных школ далеко не такие сильные. У нас нет конкурентоспособной среды из своих футболистов, а в Европе есть. Когда у нас такое будет, тогда можно и лимит отменить», – сказал Колосков.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига
Комментарии (16)
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JokUr
1468769887
Ну может лет через 20 передумает, когда ничего не изменится.
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belarus-gomel
1468769978
мысль начал правильно - отсутствие молодых и сильных российских игроков""" а выводы сделал опять неверные!!!! не нужен России лимит!!!! пока есть в России лимит - в сборной будут посредственные игроки!!! т.к. им тут платят большие зарплаты из-за лимита!!! и ехать никуда не хочется!!!
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kykyi
1468771041
Хрень какую то несет старый маразматик, вернее подстраивается под мнение начальства, "будут выпускать легионеров, хотя они и посредственные.." Наши тренеры не совсем же лохи, будут выпускать тех, кто лучше играет. Будет молодежь выглядеть лучше иностранцев, их и выпустят.
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Kulimen
1468772014
В очко иди колосков.Если так сюсюкаться с нашими игроками будем, то и будет уровень как на Евро. Хоть всех легионеров убери, а играть наши сильнее не станут. Не в лимите дело вовсе, он их только деградирует.
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AlMann
1468772287
Уже не смешно.
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опус 2
1468772711
А что тогда Шайдаев гражданство меняет? Лимит на легионеров не отменили ,а молодёжь как не играла ,так и не играет!
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bomilazdeshnii
1468773828
К сожалению для вас "поцреотов", Колосков прав. Сколько не было лимита? А толк?
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Handers
1468777290
"Но там и академии готовят качественный резерв, у нас же выпускники спортивных школ далеко не такие сильные. У нас нет конкурентоспособной среды из своих футболистов, а в Европе есть". - поэтому, вместо того, чтобы школами заниматься, мы лучше лимит введем. И как? поднялся уровень молодежи за 10 лет у нас? нет? подождем еще 10.
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electroguide
1468778237
как он достал, чепуху несет, тогда встречный вопрос, что вы лично сделали за 10 лет? Вся подготовка началась с приходом Хидиннга, вы уважаемые руководители говорили, что и молодежь будем развивать, прошло 10 лет.... где она золотая сборная???? почему боятся лимит? тот кто хочет играть в футбол будет играть и развиваться и зарабатывать!!! а у вас получается в чем прикол то, з/п у сборников бешеные, а уровень ниже некуда, их то и в зарубежные клубы не берут в связи с высокой запрашиваемой з/п, которая не соответствует техническому оснащению...
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KWN37
1468778565
Ну что это за должность - почетный президент РФС?
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