Роналду отдал все призовые за победу на Евро на лечение больных раком детей

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает заниматься благотворительностью. 31-летний футболист перечислил 275 тысяч евро, которые он получил в качестве призовых за победу на чемпионате Европы, в фонд борьбы с детскими онкологическими заболеваниями.

Стоит отметить, что трехкратный обладатель «Золотого мяча» поступил так же с денежным бонусом, который полагался ему за победу в Лиге чемпионов.