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    Роналду отдал все призовые за победу на Евро на лечение больных раком детей

    Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает заниматься благотворительностью. 31-летний футболист перечислил 275 тысяч евро, которые он получил в качестве призовых за победу на чемпионате Европы, в фонд борьбы с детскими онкологическими заболеваниями.

    Стоит отметить, что трехкратный обладатель «Золотого мяча» поступил так же с денежным бонусом, который полагался ему за победу в Лиге чемпионов.

    Источник: Facebook.com

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    17.07.2016 18:23
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 18 июля 2016, 05:24

      красавчик, респек и уважуха, не то что наши 250 тысяч евриков профукали, могли бы пожертвовать детскому дому )))

      1
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      Рейтинг: +134

      FCQ 17 июля 2016, 23:29

      Спасибо Рональдо!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 июля 2016, 21:15

      А Мамай с Кокой 250к евро только на шампанское спустили.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс 17 июля 2016, 21:11

      Роналду - настоящий футболист, трудяга, Человек с большой буквы
      просто лучший!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Шнюхинс 18 июля 2016, 00:32

      Даже лучше Месси!)))

      -1
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      Рейтинг: +483

      headdevil 17 июля 2016, 21:04

      Тут многим 100 рублей жалко, поэтому не пи..те. Не перевариваю этого клоуна, но за это- молодец.

      2
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      Рейтинг: +27

      Легенда Анжи 17 июля 2016, 20:47

      Красавчик

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      Рейтинг: +523

      Грыззь 17 июля 2016, 20:40

      А мамаев с кокориным пропили.....

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 июля 2016, 20:19

      Роналду не только меценат.....он еще патриот своей Родины и своей команды !!!

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      Рейтинг: +40

      MaAaXxX 17 июля 2016, 20:08

      Респект и уважуха ему, нашим горе игрокам есть с кого пример брать!

      2
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      Рейтинг: +79

      dmitri80 17 июля 2016, 19:50

      Молодец, конечно, но все равно его недолюбливаю

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