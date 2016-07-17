Аллегри: «Ювентус» входит в четверку лучших европейских клубов»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал понять, что не боится ухода ведущих игроков из туринского клуба.

«Трансферные слухи меня не беспокоят. Любой игрок «Ювентуса», получив предложение от другого клуба, серьезно задумается над тем, покидать ли нашу команду.

Мы входим в четверку лучших европейских клубов. Мы не из тех, кто занимается продажей своих игроков. Звезды сами хотят к нам», – отметил Аллегри.