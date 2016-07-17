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    Аллегри: «Ювентус» входит в четверку лучших европейских клубов»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал понять, что не боится ухода ведущих игроков из туринского клуба.

    «Трансферные слухи меня не беспокоят. Любой игрок «Ювентуса», получив предложение от другого клуба, серьезно задумается над тем, покидать ли нашу команду.

    Мы входим в четверку лучших европейских клубов. Мы не из тех, кто занимается продажей своих игроков. Звезды сами хотят к нам», – отметил Аллегри.

    Источник: Football Italia

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    17.07.2016 14:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 17 июля 2016, 22:46

      Не смотря на то что я за ЮВЕ, сейчас есть только 3-ка лучших, на счет 4-го клуба все очень спорно

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      Рейтинг: +37

      Ssspa1r0 17 июля 2016, 19:42

      Ну в общем-то да. Реально на сегодняшний день Реал, Барселона, Бавария, Ювентус. И спорный вопрос кто из 4-х наиболее сильный...

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