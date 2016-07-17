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    Василий Березуцкий в ближайшие дни вернется в общую группу

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий вернется в общую группу московской команды ориентировочно 19 или 20 июля. Об этом сообщил врач армейцев Шагабутдин Керимов.

    «Василий Березуцкий ориентировочно должен присоединиться к общей группе во вторник или среду», – сказал Керимов.

    Также врач столичного клуба заявил, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев точно не сможет принять участие в матче за Суперкубок России против «Зенита».

    «Восстановление Дзагоева идет по плану, который выстроила медицинская группа клуба. Матч за Суперкубок Алан пропустит».

    Источник: ТАСС

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    17.07.2016 13:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1351

      15112007 17 июля 2016, 14:09

      Березуцкому, как и половине игроков ЦСКА, пора на пенсию

      2
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > 15112007 17 июля 2016, 17:31

      А тебе в деревянный бушлат.

      -1
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