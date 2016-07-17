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    Кононов: «Молодые игроки выдержали сборы, это радует»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов дал оценку проделанной работе на втором сборе. Специалист отметил и хороший уровень игры своих подопечных в матче с «Удинезе» (2:2).

    «Первый итог — хорошо провели сборы. Имею в виду отношение игроков к работе, большой объем проделанной тактической работы и улучшение функциональной готовности перед стартом сезона. Мы провели шесть игр, почти все игроки здоровы, не считая небольших травм. Думаю, подготовку в Краснодаре начнем уже всей командой.

    Что касается сегодняшней игры, меня порадовало, что при 0:2 мы держали соперника в напряжении, создавали моменты и забили два гола, могли даже выиграть, но попали в штангу. Хорошая получилась игра. Сейчас наша задача — дальше продолжать подготовку к матчам РФПЛ и Лиги Европы.

    Молодые игроки выдержали сборы, это радует. Они провели все тренировки, с каждой игрой набирались опыта и знаний. Им надо дальше расти, работать», — заявил Кононов.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    17.07.2016 10:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +354

      REDAT 17 июля 2016, 11:41

      Движемся вправельном направлении!!!!Удачи "БЫКАМ"!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: -90

      Raider26 17 июля 2016, 10:29

      Удачи

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