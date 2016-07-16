Мутко: «Изменения лимита на легионеров до 2018 года не будет»

Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о возможном изменении лимита на легионеров в сторону уменьшения.

«Люди поднимают себе тиражи. РФС такое не рассматривал и не рассматривает. Это чушь полная! Что, мы каждый день будем менять правила что ли? Никто не собирается пока этого делать. Мы же говорили – после 2018 года посмотрим», – заявил Мутко.

Напомним, ранее появилась информация, что РФС рассматривает вариант изменения лимита на схему «7+4» или «10+15» в заявке.