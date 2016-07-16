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Мутко: «Изменения лимита на легионеров до 2018 года не будет»

16 июля 2016, 22:08
43

Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о возможном изменении лимита на легионеров в сторону уменьшения.

«Люди поднимают себе тиражи. РФС такое не рассматривал и не рассматривает. Это чушь полная! Что, мы каждый день будем менять правила что ли? Никто не собирается пока этого делать. Мы же говорили – после 2018 года посмотрим», – заявил Мутко.

Напомним, ранее появилась информация, что РФС рассматривает вариант изменения лимита на схему «7+4» или «10+15» в заявке.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (43)
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niarmed311082
1468699221
Тут сказку дочке читал недавно..как раз финал евро кончился.. Прям сами строчки в голове появлялись... Решили как то в одном королевстве в футбол научиться играть....набрали 11 тех, кто слово футбол хоть слышал где то... заплатили вагон денег одному тренеру... поиграл годик....чет не сделал чуда... вышвырнули... дальше логика пошла... какой вывод... Не так тренирует ??маленький срок??плохая школа молодежи? - Хрен там был... - ДЕНЕГ МАЛО ДАЛИ! -, - подумали в *ФС... у нас в королевстве все деньгами решаем... значит и тут также... нашли второго тренера... дали уже 2 вагона денег...тот тоже строил гримасу ,строил... репу морщил... никак... епт..ну никак не выходит за 3 игры сделать из 11 дощечек стенобитное орудие против крепостей заморских...бабки забрал ... отвалил..дальше решили проще... чтоб 3 вагона новому иноземцу не платить ... возьмем своего неумеху... заплатим один вагон...вместо трех.....два меж собой попилим... если че на своего и свалить проще... Так и поступили... и снова провал..как ни поступаем ...все хуже и хуже... неужто придется рано или поздно нам признать что не умеем ни хрена... и от кормушек отступить... нет.. теперь будем стоять твердо на своем ... крайних нашли.. теперь чтоб не навредить - ничего менять не будем.. Да здравствует наш футбол!
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Shaitan.
1468699337
Матерных слов не хватает... Ждем очередного позора на ЧМ.
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absent32
1468704798
Убийца Российского футбола!!!!!!!!!!!!!!!
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nikkevin
1468706271
убейте его кто, а, скинемся заплатьим!
Ответить
nikkevin
1468706344
мутко должен сдохнуть
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nikkevin
1468706476
Это же тварь последняя, говорящая я вас всех в рот ебал, и мне за это ни чего не будет. сколько терпеть можно суку эту а? надо меры принимать!
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Handers
1468708237
"Что, мы каждый день будем менять правила что ли?" - лимиту 10 лет вы*лядок.
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Алексей1988
1468719379
Чиновник продажный! И далекий от футбола!!! Вали с поста! Освободи место для профессионалов!!!! Достали уже все эти дружки Володины. Везде все самые высокие посты занимают и наживаются, а толку нет никакого!
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SE PAVLOV
1468721805
Надо писать новую петицию и собирать подписи - за снятие Мутко !!! Хотя нас , было , слушает ..
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zadira56
1468726457
А мы всё ругаем Слуцкого, Мамаева, Кокорина. Корень зла в Мутко - ставленника Путина! Весь спорт на корню загубил! В кресло его вмонтировали,что ли? Упёртый чиновник,которого надо гнать в три шеи!
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