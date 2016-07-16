Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Изменения лимита на легионеров до 2018 года не будет»

    Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о возможном изменении лимита на легионеров в сторону уменьшения.

    «Люди поднимают себе тиражи. РФС такое не рассматривал и не рассматривает. Это чушь полная! Что, мы каждый день будем менять правила что ли? Никто не собирается пока этого делать. Мы же говорили – после 2018 года посмотрим», – заявил Мутко.

    Напомним, ранее появилась информация, что РФС рассматривает вариант изменения лимита на схему «7+4» или «10+15» в заявке.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2016 22:08
    Рекомендуем
    Комментарии42
    ...
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 17 июля 2016, 07:02

      Ничего в России не меняется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      tanis 29 17 июля 2016, 06:52

      Чушь - это нынешний лимит на легионеров.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 17 июля 2016, 06:34

      А мы всё ругаем Слуцкого, Мамаева, Кокорина.
      Корень зла в Мутко - ставленника Путина!
      Весь спорт на корню загубил!
      В кресло его вмонтировали,что ли?
      Упёртый чиновник,которого надо гнать в три шеи!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18893

      Atoniq 17 июля 2016, 06:26

      Ввели лимит,хотели помочь отечественному футболу,а все как всегда в России,все через сраку,все наоборот получилось,а что с этим делать должен другой человек,а не это улыбчивое гавно Мутко,на хрен его...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 17 июля 2016, 05:16

      Надо писать новую петицию и собирать подписи - за снятие Мутко !!! Хотя нас , было , слушает ..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      palych1974 17 июля 2016, 04:56

      За неделю до чемпионата ужесточит)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 17 июля 2016, 04:36

      Чиновник продажный! И далекий от футбола!!! Вали с поста! Освободи место для профессионалов!!!! Достали уже все эти дружки Володины. Везде все самые высокие посты занимают и наживаются, а толку нет никакого!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 17 июля 2016, 03:26

      Мутко,видимо,получает истинное удовольствие от огромного кол-ва проклятий,оскорблений и т.д. в свой адрес.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 17 июля 2016, 02:46

      сука.!нет слов!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 июля 2016, 02:18

      от же пидарок еще тот. Ну не отменяйте же, сделайте ранее уже почти принятую схему "10+15" уже хоть какой то сдвиг будет, уже даст какую то конкуренцию в составе.
      Вот надо же быть таким пидаром, бывший тренер сборной говорит про лимит, уже даже игроки говорят что это хрень полная, что еще надо?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +137

      tanis 29 > FanatSerj 17 июля 2016, 06:53

      И еще сделать потолок зарплат для молодых футболистов.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11