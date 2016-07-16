Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Заря» может отказаться от участия в Лиге Европы

    Луганская «Заря» выступила с открытым письмом к украинскому руководству, в котором изложила информацию по поводу стадиона, на котором команда должна проводить матчи Лиги Европы. Ранее УЕФА не допустила к соревнованиям «Славутич Арену» в Запорожье, которую «Заря» использует как домашний стадион в чемпионате Украины.

    «Заря» обратилась к руководству НСК «Олимпийский» в Киеве, но получила отказ. Менеджеры арены мотивировали такое решение тем, что стадион загружен из-за матчей киевского «Динамо». Эту ситуацию в интервью Sportarena прокомментировал генеральный директор луганского клуба Сергей Рафаилов.

    — На данный момент мы не можем рассчитывать на «Олимпийский». Есть ли альтернативные варианты? Альтернативных вариантов нет.

    — Что будет, если «Заря» все-таки не сможет проводить матчи Лиги Европы на «Олимпийском»?

    — Тогда «Заря» и в Лиге Европы играть не будет.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2016 21:35
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 17 июля 2016, 02:22

      Львов, Днепр

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 17 июля 2016, 00:21

      Всё ! Жопа Украине - раз не могут договориться где кому играть !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 17 июля 2016, 00:02

      Печально.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11