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    Мутко: «Вариантов с заменой стадиона в Санкт-Петербурге мы не рассматриваем»

    Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о возможной замене стадиона Санкт-Петербурга на другую арену во время Кубка Конфедераций, который в 2017 году состоится в России.

    «Никаких вариантов с заменой арены не прорабатывается. Сегодня есть обязательства города, и я абсолютно уверен, что они с ними справятся. Мы должны доверять городу, ведь они за свои деньги строят стадион. Давайте пока не будем всем миром влезать во взаимоотношения заказчика и подрядчика.

    Люди все ответственные: есть гарантии города перед ФИФА, перед правительством страны, есть сроки ввода стадиона в эксплуатацию. Власти города прекрасно понимают свою ответственность, дайте им поработать, они разберутся. О ситуации, связанной со строительством стадиона, нас информируют ежедневно», – заявил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    16.07.2016 20:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +99

      Bekkz 17 июля 2016, 04:54

      Все люди ответственные, в том числе и Я. Разберутся. - сказал мудаков.

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