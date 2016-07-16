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    Лебедев: «Лимит отбивает у российских футболистов всякое желание бороться за попадание в состав»

    Заместитель председателя Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев считает, что отмена лимита на легионеров окажет исключительно позитивное влияние на сборную России. Напомним, сегодня появилась информация, что РФС рассмотрит вариант с изменением лимита со схемы «6+5» на схему «10+15». Также чуть ранее сообщалось, что лимит могут вернуть к первоначальному виду – «7+4».

    «Поддерживаю оба возможных варианта изменения лимита: и схему «7+4», и схему «10+15». Одной из основных причин неудачного выступления наших футболистов является лимит на легионеров в РФПЛ. Это отбивает у наших футболистов всякое желание бороться за право попадания в основной состав, следовательно, прикладывать спортивные усилия, чтобы доказывать профессиональную состоятельность. Когда игрок знает, что он в любом случае попадет на поле, потому что у него в кармане есть российский паспорт, он никогда не будет бороться и сопротивляться, потому что знает, что и его, и Халка тренер выпустит вместе. А когда, помимо паспорта, нужно будет еще и доказать, что игрок лучше, тогда он будет выкладываться по полной.

    После введения лимита мы удачно выступили только в 2008-м году. Больше мы ничего не получили, мы даже ни разу не вышли из группы. Считаю, лимит на легионеров – это зло для российского футбола. Чем быстрее его отменят, тем будет лучше. Я так понимаю, Виталий Мутко поставил на сегодняшний день единственную цель – удачное выступление национальной сборной России на домашнем мундиале. Для достижения этой цели сейчас будут применяться любые, даже самые кардинальные меры. В том числе отмена лимита и натурализация игроков», – сказал Лебедев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.07.2016 18:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 16 июля 2016, 20:45

      Мне кажется, что у него на погонах по 4 звезды.

      2
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      Рейтинг: +50

      Motiv 16 июля 2016, 20:20

      +

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 июля 2016, 19:48

      Задолбал этот флюгер, вначале голосовал за лимит, теперь ветер переменился, песня поменялась на противоположную. Одним словом ЛДПР, аж буквы эти набирать противно.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > kykyi 17 июля 2016, 06:33

      а ты походу коммунист)

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > anri1703 17 июля 2016, 07:46

      Почему ты так решил?
      Это " жирики" на них больше похожи, по насобирали всякой хрени со всего света, в том числе и от коммунистов, и несут ее даже не сортируя.

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      Рейтинг: +16

      ATECH71 16 июля 2016, 19:08

      БОГУ В УШИ ТВОИ СЛОВА

      0
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