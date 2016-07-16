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    Иванов: «Лимит «10+15» даст РФПЛ конкурентную борьбу и поможет сборной России»

    Президент «Урала» Григорий Иванов выразил мнение, что смена схемы лимита на легионеров с «6+5» на «10+15» положительно повлияет на российский футбол в целом и на национальную команду в частности.

    «Думаю, система «10+15» была бы идеальным вариантом. Для русских ребят всегда было бы несколько мест в составе, потому что легионеры не застрахованы от карточек, травм и так далее. Я всегда был за лимит, но сейчас, посмотрев на некоторые матчи нашей сборной, на отношение футболистов, считаю, что это неправильно.

    Возможное принятие новой системы даст нашему чемпионату конкурентную борьбу и в том числе поможет национальной команде. Ведь тогда россияне будут пробиваться в состав через серьезную конкуренцию», – сказал Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2016 18:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 16 июля 2016, 20:02

      да на нацкоманду точно повлияет - ее не будет или будет из натурализов

      -2
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 16 июля 2016, 19:28

      Опять про лимит!!!. Он тут ни причем.

      -2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 16 июля 2016, 18:46

      Трезвое высказывание!!!!! так и надо хотя бы

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