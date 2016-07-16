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    Стоимость строительства «Зенит-Арены» может быть вновь увеличена

    Новый генподрядчик «Зенит-Арены» может попросить об увеличении финансирования строительства стадиона, сообщил председатель временной комиссии Совета Федераций по подготовке и проведению чемпионата мира 2018-го года Вадим Тюльпанов.

    Напомним, в пятницу власти Санкт-Петербурга разорвали контракт с уже бывшим подрядчиком компанией «Инжтрансстрой-Спб», после того как был выявлен дефицит в размере 2,5 миллиардов рублей.

    «Там еще есть неизрасходованный бюджет, который выделил город. Может быть, новый подрядчик закончит строительство на эти финансы, но, возможно, он попросит еще денег.

    Сейчас идет смена подрядчика, и о новом еще ничего неизвестно. Сложно сказать, успеют ли они закончить строительство. Если навалятся всем миром, то успеют», – сказал Тюльпанов.

    «Зенит-Арена» является одним из стадионов, которые примут чемпионат мира-2018. Его проект уже не раз претерпевал изменения (в 2008, 2010 и 2013 годах), причем, каждый раз с увеличением стоимости. В настоящее время смета составляет 39,2 миллиарда рублей.

    Источник: ТАСС

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    16.07.2016 14:31
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 17 июля 2016, 09:10

      Надо стремиться к 50 миллиардам !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      Vito27 16 июля 2016, 22:03

      Я вот не пойму, все так возмущается за стоимость стадиона и за сроки его строительства, ваши что ли бабки туда тратят, вы лично туда бабло тратите? Вы вкурсе что стадион реально только три года строится? И он огромных размеров, вы клоуны товарищи, не зная всей сути судите по обложке...

      -1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг > Vito27 16 июля 2016, 23:15

      Ты сам-то что так заинтересован? Из той же конторы, дятел?

      -1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 16 июля 2016, 21:30

      Уже даже не смешно

      3
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      Рейтинг: +53

      ceret 16 июля 2016, 19:53

      Россия -щедрая душа !

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 16 июля 2016, 19:25

      Надо поставить в позу бобра,всех ,кто получал бабки и заставить все сделать как надо.Чтобы отучить других отмывать и здипить бабки. И может нужно присутствие главного человека страны.Надо прекращать этот балаган

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 16 июля 2016, 18:58

      Почву готовят под очередной съем. Главное, ничего ведь не боятся! За лярд готовы посидеть?

      2
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      Рейтинг: +26758

      slavutiq70 16 июля 2016, 18:44

      Да уж у нас в стране всё нормально наверное,если государству не куда девать денег как на Зенит,,,,,,,только вот неделю назад смс ками собирали деньги по первому каналу на лечение детей

      2
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      Рейтинг: +113

      df44 16 июля 2016, 18:40

      и сколько будут стоить билеты на этот стадион?

      1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 16 июля 2016, 18:09

      Россия-- страна не пойманных воров и вечно будущего счастья.

      1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 16 июля 2016, 18:07

      Учитывая его стоимость, футболистам придется играть как минимум в бахилах.

      2
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