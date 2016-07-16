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Лимит на легионеров могут изменить на «10+15»

16 июля 2016, 13:20
22

Лимит на легионеров может быть изменен на схему «10+15» (10 легионеров и 15 россиян в заявке клуба на сезон без ограничений на поле). Такой вариант обсуждается РФС, Премьер-лигой и ведущими клубами.

Напомним, данная формула могла быть применена еще перед началом прошлого сезона, однако тогда российское футбольное руководство сделало выбор в пользу схемы «6+5». Ранее появилась информация, что лимит на легионеров может вернуться в свой первоначальный вариант «7+4», который действовал в РФПЛ до сезона-2015/16.

Утвердит ли руководство новый вариант лимита мы, скорее всего, узнаем на ближайшем заседание исполкома РФС, которое должно состояться 23 июля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (22)
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Майор Дзагоев
1468664958
Вот долбоящеры. И снова пилят бабло по-крупному
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Сержиньо
1468665433
Один из оптимальных вариантов, но ещё бы добавил, чтобы из 25 человек в заявке 10 человек были воспитанники клуба.
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ViktorMG
1468666910
Неплохой вариант. Или вообще отменить лимит.
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red-white fox
1468668338
В последний момент поменяют на 5+6, все для сборной)))
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STAFOR13
1468668364
вот такой лимит будет приносить пользу в будущем, так как наши соотечественники будут именно биться за место в составе и за то чтобы зарплату им платили достойную, а не так что их купят изза того что он гражданин РФ в ведущий клуб и тот будет просто грести деньги больше чем игроки ТОП уровня, пускай добиваются, думаю такой лимит будет приносить пользу! незря до 2008 лимита небыло и выступили достойно
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hjvfybcn
1468669199
Ввести лимит на Мутко!!!
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mdu86
1468669430
Даёшь 0+25 :-)))
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ivanthebest
1468670591
Этот вариант очень близок к оптимальному. Не зря по такому пути сейчас идёт чемпионат Германии. При таких раскладах всем нашим зажравшимся игрокам придётся рвать жилы чтобы попадать в состав иначе они просто поедут лесом, т.к. с таким лимитом для клубов есть очень хорошие варианты. Жаль что контракты нельзя с этими игроками перезаключить, чтобы наконец поняли, как нужно бабло зарабатывать... Но, зато плюс, что уже молодым игрокам подающим надежды не будут впихивать тонну бабла, которая окончательно убьёт в них спортсменов.
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qweewqqweewq
1468672306
И будет у нас в РФПЛ 16 замечательных вратарей !
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К.Серж.А
1468684885
Давно надо на такой вариант перейти, а через пару сезонов и вообще лимит убрать ... Да многие команды будут больше легионеров выпускать, но зато паспорт будет по сути не важен, не будет зарплат завышенных в двое-трое... Русские игроки наконец то будут думать о карьере своей, стараться переходить в Европу... Но из за большего количества легионеров в России всплывет вторая проблема, которая на мой взгляд не менее актуальна... Клубы мало думают о зарабатывании денег. Продажа атрибутики, продажа билетов на матчи, телетрансляции ... Клубы не работают на фанатов... По таким показателям российский чемпионат уступает, многим другим, даже тем, которые казались бы слабее его... Деньги идут от больших дядек, к которым надо подлизаться и угодить их иногда и не самым хорошим идеям ... А фанаты это что? Так небольшие "чаевые" для клуба ... И пока вот это отношение не изменится, российскому чемпионату будет трудно прогрессировать...
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