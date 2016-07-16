Лимит на легионеров могут изменить на «10+15»

Лимит на легионеров может быть изменен на схему «10+15» (10 легионеров и 15 россиян в заявке клуба на сезон без ограничений на поле). Такой вариант обсуждается РФС, Премьер-лигой и ведущими клубами.

Напомним, данная формула могла быть применена еще перед началом прошлого сезона, однако тогда российское футбольное руководство сделало выбор в пользу схемы «6+5». Ранее появилась информация, что лимит на легионеров может вернуться в свой первоначальный вариант «7+4», который действовал в РФПЛ до сезона-2015/16.

Утвердит ли руководство новый вариант лимита мы, скорее всего, узнаем на ближайшем заседание исполкома РФС, которое должно состояться 23 июля.