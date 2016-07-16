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    Мутко: «Все кандидаты на пост наставника сборной России на слуху»

    Глава РФС и министр спорта Виталий Мутко отметил, что фамилии кандидатов на пост главного тренера сборной России находятся на слуху у широкой общественности. По информации СМИ, трио вероятных сменщиков Леонида Слуцкого у руля национальной команды выглядит так: Курбан Бердыев, Станислав Черчесов и Александр Бородюк.

    «Все тренеры, которых рассматриваем, они на слуху. О количестве кандидатов говорить не буду», – подчеркнул Мутко.

    Напомним, Слуцкий покинул занимаемую должность после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы-2016 во Франции.

    Источник: ТАСС

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    16.07.2016 12:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 16 июля 2016, 17:54

      сто пудова "лысый" будет

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 июля 2016, 16:57

      Премьер министр РФ Д. Медведев не может без подсказки Путина снять Мудко
      с должности Министра спорта РФ. В РФС сидят слепые и глухие пенсионеры
      типа Симоняна и не компетентные "специалисты" типа Лебедева, устроенного
      папой Жириновским. Вот и получаем результаты по спорту и в частности по
      футболу.

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      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 16 июля 2016, 15:41

      бердыев или черчесов...бородюка отшить..

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      Рейтинг: +256

      Ris > Chernyi Lis 16 июля 2016, 16:13

      Никакого Бердыева. У него важные матчи на носу. ))

      0
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      Рейтинг: +549

      Жентус 16 июля 2016, 13:30

      Он похоже читает газеты и выбирает тренера) О ком больше пишут, тот и возглавит. Типичный Мутко.

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      Рейтинг: +256

      Ris > Жентус 16 июля 2016, 14:00

      Было бы что читать... Хороших изданий и не осталось почти

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 июля 2016, 12:59

      У Мутко очередной бред!........Бородюк не может справиться с командой "Кайрат", а как же он справиться со сборной России?!

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      Рейтинг: +18

      Rus15RUS > a-rakhmatov 16 июля 2016, 17:43

      Однозначно Черчесова и не надо ему мешать.а результат будет

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