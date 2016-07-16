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    «Зенит» в рамках товарищеского матча встретится со «Спортингом»

    «Зенит» продолжает подготовку к новому сезону. Сегодня команда Мирчи Луческу проведет очередной контрольный матч. Соперником петербуржцев станет «Спортинг».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант – «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка «Спортинг» – «Зенит». Начало игры в 20:00 мск. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2016 11:46
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 16 июля 2016, 13:15

      Как обычно П2 ТБ2,5

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 16 июля 2016, 12:40

      И проиграет

      -2
      Ответить
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