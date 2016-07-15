Мутко: «Я не могу решить вопрос со стадионом в Санкт-Петербурге»

Я вот не пойму, все так возмущается за стоимость стадиона и за сроки его строительства, ваши что ли бабки туда тратят, вы лично туда бабло тратите? Вы вкурсе что стадион реально только три года строится? И он огромных размеров, вы клоуны товарищи, не зная всей сути судите по обложке...
Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал задержку со строительством стадиона в Санкт-Петербурге.
«Ни Игорь Шувалов, ни я эти вопросы решать не можем. Мы лишь можем в очередной раз принять их заявления, что они введут стадион вовремя. На них ответственность. Арбитра быть не может – есть заказчик и подрядчик», – заявил Мутко.
Ранее появилась информация о том, что стадион на Крестовском острове может быть не готов к матчам Кубка Конфедераций, которые состоятся летом 2017 года.