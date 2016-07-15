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    Мутко: «Я не могу решить вопрос со стадионом в Санкт-Петербурге»

    Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал задержку со строительством стадиона в Санкт-Петербурге.

    «Ни Игорь Шувалов, ни я эти вопросы решать не можем. Мы лишь можем в очередной раз принять их заявления, что они введут стадион вовремя. На них ответственность. Арбитра быть не может – есть заказчик и подрядчик», – заявил Мутко.

    Ранее появилась информация о том, что стадион на Крестовском острове может быть не готов к матчам Кубка Конфедераций, которые состоятся летом 2017 года.

    Источник: Р-Спорт

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    15.07.2016 21:12
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +9

      Vito27 16 июля 2016, 22:06

      Я вот не пойму, все так возмущается за стоимость стадиона и за сроки его строительства, ваши что ли бабки туда тратят, вы лично туда бабло тратите? Вы вкурсе что стадион реально только три года строится? И он огромных размеров, вы клоуны товарищи, не зная всей сути судите по обложке...

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      Рейтинг: +1481

      GM 16 июля 2016, 09:14

      Государственный заказчик: Комитет по строительству Санкт-Петербурга
      Т.ч. самые здесь умные могут обратиться к руководству Питера, т.к. именно они этот долгострой затеяли и именно они туда вбухали кучу денег. Мутко-то нафига надо за этот тянитолкай отвечать, ему что, проблем других мало?

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM 16 июля 2016, 09:10

      А нужно ли достраивать этот бомжатник? Ведь его нынешнее состояние как раз идеально соответствует состоянию Зенита ;)

      0
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      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович > GM 16 июля 2016, 09:39

      если бы не гинер, его бабло и умение подкупать матчи, с 3-5 места в таблице всегда были бы ваши!!!! и грали бы на своей разваленной посыпанную навозом и сеном ''арене''

      0
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      Рейтинг: +61

      40Zver40 15 июля 2016, 22:56

      А что ты вообще можешь?????

      1
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 15 июля 2016, 22:28

      .....а где же наш великий и могучий гарант всего и вся, ввп????.....или нам сталина воскрешать????

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Саня БУБА 15 июля 2016, 22:50

      Он знает,что сейчас ситуация тупиковая.Когда разрулят,он выйдет,весь в белом,и накажет.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Саня БУБА 16 июля 2016, 00:45

      Не царское это дело - в пи... бабле ковыряться! :-))))

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Саня БУБА 16 июля 2016, 08:13

      и Л.П.Берию

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM > Саня БУБА 16 июля 2016, 09:10

      Школота, а уроки за тебя тоже ВВП должен делать?

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 15 июля 2016, 22:07

      Расплата за купленный ЧМ 2018

      0
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 16 июля 2016, 01:43

      ага ... за ваш счёт он был куплен...
      благодарим)))))))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 июля 2016, 21:40

      Да, там, похоже, схватка титанов за бабло! Вожди разрулить не могут... А Мутко и Шувалов так..., мелкие шавки у вождей... В этом вопросе Мельдоний Лимитович прав...

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 15 июля 2016, 22:47

      Шувалову некогда,нужно лететь на выставку собак

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 16 июля 2016, 00:48

      Да, странно, что они разводят собак... Благородных животных! Было бы куда понятнее, если бы они разводили шакалов... Ну и скрещивались бы с ними периодически, улучшая, по их мнению, генофонд... :-)))

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 15 июля 2016, 21:22

      Деньги пилить проще.

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Тraumtanzеr 15 июля 2016, 22:26

      ...с каких это пор ты поумнел, чудо???

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Саня БУБА 15 июля 2016, 23:02

      Как мамку твою выебал, мудила.

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