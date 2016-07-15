50 болельщиков попали в «черный» список МВД

МВД России разместило «черный» список болельщиков, которым запрещено посещение любых спортивных мероприятий. В этом списке значатся 50 фамилий.

«Документ (список) разработан в целях своевременного ознакомления организаторов официальных спортивных соревнований со сведениями, содержащимися в списке, а также для принятия мер по недопущению в места проведения соревнований тех лиц, в отношении которых действует административный запрет», – сообщили в пресс-центре МВД.

В том случае, если попавшие в список будут замечены на спортивных мероприятиях, на них может быть наложен административный штраф в размере от 20 до 25 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

Со списком можно ознакомиться здесь.