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    50 болельщиков попали в «черный» список МВД

    МВД России разместило «черный» список болельщиков, которым запрещено посещение любых спортивных мероприятий. В этом списке значатся 50 фамилий.

    «Документ (список) разработан в целях своевременного ознакомления организаторов официальных спортивных соревнований со сведениями, содержащимися в списке, а также для принятия мер по недопущению в места проведения соревнований тех лиц, в отношении которых действует административный запрет», – сообщили в пресс-центре МВД.

    В том случае, если попавшие в список будут замечены на спортивных мероприятиях, на них может быть наложен административный штраф в размере от 20 до 25 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

    Со списком можно ознакомиться здесь.

    Источник: ТАСС

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    15.07.2016 19:15
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 15 июля 2016, 23:40

      Противоречит закону.

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