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    Мутко: «С финансированием нового стадиона «Зенита» проблем нет»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко поделился мнением о ситуации со строящимся стадионом «Зенита» на Крестовском острове. Напомним, ранее администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с генеральным подрядчиком строительства арены, компанией «Инжтрансстрой-СПб». Рабочие на стадионе начали бастовать из-за невыплаты заработной платы.

    «С финансированием стадиона в Питере проблем нет. У них есть бюджет, есть деньги. Проблема – во взаимоотношениях заказчика и подрядчика. У каждого своя правда. Но в данном случае прав тот, у кого больше прав. Если так, то заказчик должен определиться, с кем ему строить, но при этом должен нести ответственность», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2016 14:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +44

      Днестряне 15 июля 2016, 21:39

      Мутко у тебя постоянно проблем нет.

      0
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      Рейтинг: +44

      AlMann 15 июля 2016, 17:54

      Мутко: "С распилом проблем нет".

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 15 июля 2016, 16:14

      Мутко, ты хуй.

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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > Тraumtanzеr 15 июля 2016, 18:28

      Чем нецензурно ругаться, лучше подписали бы петицию о его снятии. Через этот сайт например. Я подписал. Вы нет. Я проверил.

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 15 июля 2016, 16:04

      Владимир Владимирович, Вы в ответе за тех , кого приручили.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 15 июля 2016, 17:43

      И за их благосостояние

      0
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 15 июля 2016, 15:03

      да, "сочините" кто-нидь разбирающийся в этом - Петицию на Лоботомию Мудко...у человека реально проблемы с психикой, он не осознает реальность)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > RUSTY8 15 июля 2016, 18:30

      На этом сайте позавчера уже помещали ссылку на петицию по Мутко через change.com, да прогуглите вы ее при желании в момент.

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      Рейтинг: +101

      hodyrev 15 июля 2016, 14:44

      Мутко?кто это

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > hodyrev 15 июля 2016, 15:01

      Пень обо...анный. Вот кто.

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