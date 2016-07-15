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    Новый главный тренер сборной России будет назначен до 30 июля

    Министр спорта РФ Виталий Мутко дал понять, что новый главный тренер сборной России должен быть назначен до 30 июля.

    «Еще раз скажу: приоритет один – российский специалист. Мне хотелось бы, чтобы к началу чемпионата России был тренер, первая игра 30-го числа. Желательно даже 23-го, но это не критично. 30-го стартует чемпионат России, и главный тренер должен быть, он же должен смотреть первую игру.

    Мы работаем. Руководствуйтесь официальной информацией, это пресс-релизы РФС. То Манчини, то кто-то другой, то Лев. Я не хочу ничего комментировать. У нас в конце августа будет сбор команды и две товарищеские игры. Все объявим 23 июля», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    15.07.2016 13:11
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