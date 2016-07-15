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    Сегодня станут известны соперники «Спартака» и «Краснодара» в третьем отборочном раунде ЛЕ

    Сегодня в 14:00 по московскому времени в Ньоне пройдет жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы.

    «Спартак» и «Краснодар» попали в число «сеяных» команд, поэтому они сыграют на этой стадии турнира с соперниками, имеющими более низкий рейтинг.

    «Спартак» оказался в первой подгруппе. Их соперниками могут стать:
    АЕК (Кипр), «Клифтонвилл» (Северная Ирландия), АЕК (Греция), «Войводина» (Сербия), «Коннас Куэй» (Уэльс), «Пандурий» (Румыния), «Локомотив» (Хорватия), РоПС (Финляндия).

    «Краснодар» попал во вторую подгруппу. Соперниками «быков» могут стать: «Слован» (Словакия), «Елгава» (Латвия), «Люцерн» (Швейцария), «Стремсгодсет» (Норвегия),»Сеннерйюск» (Дания), «Славия» (Чехия), «Левадия» (Эстония), «Хартс» (Шотландия), «Биркиркара»(Мальта), «Мариехамн» (Финляндия), «Одд» (Норвегия).

    Матчи 3-го отборочного раунда Лиги Европы пройдут 28 июля и 4 августа.

    Источник: УЕФА

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    15.07.2016 13:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +709

      monser08 15 июля 2016, 13:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мля а чё Спартак ещё имеет хоть какой то рейтинг в европе???

      -4
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      ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель > monser08 15 июля 2016, 14:38

      про спартак и через сто лет будут помнить,а вот про зинаиду после убытия халка никто и не вспомнит,сколько таких команд-лифтёров

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июля 2016, 13:22

      Ростов-Андерлехт!

      -1
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