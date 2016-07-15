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    Вице-губернатор: «Генподрядчик поставил под угрозу сроки сдачи «Крестовского»

    Власти Санкт-Петербурга считают неприемлемым поведение генподрядчика строительства стадиона «Крестовский» компании «Инжтрансстрой-СПб». Как заявил вице-губернатор города Игорь Албин, оно ставило под угрозу срыва ввод в эксплуатацию арены в установленные сроки.

    «Учитывая сжатые сроки завершения работ на объекте, на фоне низких темпов производства работ, крайне низкой динамики освоения лимитов финансирования, отсутствие надлежащей и оперативной реакции на предписания заказчика, неоправданную волокиту при принятии управленческих, технических и производственных решений, низкую мобилизацию трудовых ресурсов и низкую культуру производства, плохое качество работ и др., понимая, что подобная линия поведения ставит под угрозу срыва ввод в эксплуатацию стадиона в сроки, определённые руководством города и страны, принято сложное, но единственно возможное в этой ситуации решение о досрочном расторжении государственных контрактов с ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» и АО «Корпорация «Трансстрой», – сказал чиновник.

    Напомним, что город сегодня отказался от услуг данного генподрядчика.

    Источник: ТАСС

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    15.07.2016 11:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 15 июля 2016, 14:33

      А куда же ты раньше-то смотрел,Великолепный Гоша?

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 15 июля 2016, 13:19

      Пока до последней копейки всё не разбирут конца этой стройки не будет

      0
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      Рейтинг: +99

      Bekkz 15 июля 2016, 12:45

      Когда обьявили о строительстве и сумму стоимости, ещё тогда возникла мысль, что с этим стадионом будут огромные проблемы. Как в воду глядел.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 15 июля 2016, 11:49

      Ну еще бы, ведь можно еще денег в свои карманы спиз*ить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Kulimen 15 июля 2016, 12:06

      Там сейчас самое интересное начинается.Закупка оборудования.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > андрей андреев 15 июля 2016, 14:42

      Это всегда самое интересное. Как про мэра одного, не помню имени, покупал все у родственников по заоблачным ценам, а деньги из муниципального бюджета брал.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Kulimen 15 июля 2016, 15:42

      Так все делают

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