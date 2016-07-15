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    «Крылья Советов» бесплатно продлили аренду Бруно

    «Крылья Советов» объявили о продлении арендного соглашения с форвардом Джанни Бруно. По информации пресс-службы «крылышек», за аренду футболиста клубу доплачивать не придется.

    «Я действительно счастлив, что продолжу выступать за «Крылья». В Самаре чувствую себя прекрасно – здесь отличные игроки, внимательный персонал и потрясающая поддержка болельщиков.

    Хочу выступить в следующем сезоне максимально полезно, чтобы команда смогла добиться высоких результатов. Надеюсь оправдать ожидания руководства, тренерского штаба и наших поклонников», – заявил игрок.

    В клубе из Саранска бельгиец проведет еще один сезон.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    15.07.2016 11:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +407

      18JG 15 июля 2016, 11:16

      Для тех, кто не знал: "Крылья Советов" - клуб не из Самары, а из Саранска. "Бомбардир" поддерживает настроение 24/7.

      7
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      Рейтинг: +103

      Sherd_97 > 18JG 15 июля 2016, 11:34

      учитывая что 2 встречи в том сезоне мы провели там, ошибка простительная

      4
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      Рейтинг: +407

      18JG > Sherd_97 15 июля 2016, 12:42

      Две это не пятнадцать)

      2
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