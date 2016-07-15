Роналду похвастался новым Bugatti Veyron

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Форвард «Реала» Криштиану Роналду похвастался новым автомобилем.
На днях португалец приобрел Bugatti Veyron, входящий в список самых быстрых и дорогих автомобилей в мире.
«Зверь прибывает», – пишет Роналду в Instagram.
Форвард «Реала» Криштиану Роналду похвастался новым автомобилем.
На днях португалец приобрел Bugatti Veyron, входящий в список самых быстрых и дорогих автомобилей в мире.
«Зверь прибывает», – пишет Роналду в Instagram.
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У нас пол сборной может себе такой купить....но лучше вложиться в синьку...больше говорить будут
заслужил ))
Кокорин такой же вчера выкинул - у него пепельница переполнилась.
Теперь можно и похвастатся.красава
Надеюсь Кокорин и вся сборная усвоят алгоритм - сначала победа на Чемпионате Европы (или Мира), а уже затем Bugatti Veyron.
Chiron надо было взять. На фиг уже Veyron.
такие знатоки прям..
Щас даже дети понимают, что Широн новее Вейрона.
Просто Роналду если и ассоциирует себя всем лучшем то, соответственно нужно было взять лучшее что предлагает рынок нынче.
Странно что давно хотел. По моему стоит ему позвонить в Бугатти то, ему 1 шт. точно оставят :)