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    Роналду похвастался новым Bugatti Veyron

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду похвастался новым автомобилем.

    На днях португалец приобрел Bugatti Veyron, входящий в список самых быстрых и дорогих автомобилей в мире.

    «Зверь прибывает», – пишет Роналду в Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    15.07.2016 10:49
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 16 июля 2016, 00:07

      +

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM 15 июля 2016, 20:00

      капот открытый, или так и должно быть ? )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      bullet90 15 июля 2016, 14:16

      Только в отличии от этих двух урюков он трофеи зарабатывает своим трудом,а эти два мудозвона такую зп получают фиг пойми за что!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +91

      AloneStalker > bullet90 15 июля 2016, 15:57

      за звон мудями похоже получают)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 15 июля 2016, 13:21

      У нас пол сборной может себе такой купить....но лучше вложиться в синьку...больше говорить будут

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      pandora777 15 июля 2016, 12:41

      заслужил ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 июля 2016, 12:32

      Кокорин такой же вчера выкинул - у него пепельница переполнилась.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 15 июля 2016, 12:03

      Теперь можно и похвастатся.красава

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6303

      Добрый Бобер 15 июля 2016, 11:35

      Надеюсь Кокорин и вся сборная усвоят алгоритм - сначала победа на Чемпионате Европы (или Мира), а уже затем Bugatti Veyron.

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 15 июля 2016, 11:20

      Chiron надо было взять. На фиг уже Veyron.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Kano 15 июля 2016, 12:17

      такие знатоки прям..

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Сергей Свояк 15 июля 2016, 16:08

      Щас даже дети понимают, что Широн новее Вейрона.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      Kano > Сергей Свояк 15 июля 2016, 16:49

      Просто Роналду если и ассоциирует себя всем лучшем то, соответственно нужно было взять лучшее что предлагает рынок нынче.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Kano 15 июля 2016, 17:13

      Он просто давно хотел этот

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +284

      Kano > андрей андреев 17 июля 2016, 22:03

      Странно что давно хотел. По моему стоит ему позвонить в Бугатти то, ему 1 шт. точно оставят :)

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG 15 июля 2016, 11:18

      Кокорин, увидев, расплакался.

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      Рейтинг: +284

      Kano > 18JG 15 июля 2016, 11:20

      И заказал еще шампанского.

      9
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