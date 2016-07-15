«Барселона» намерена подписать нападающего

Технический директор «Барселоны» Роберт Фернандес рассказал о том. какая позиция в команде нуждается в усилении.

«На позиции правого защитника у нас есть Видаль и Роберто, больше нам не нужно. Мы продолжаем верить в этих игроков. А вот в трансфере Диня была необходимость.

Планируем укрепить атаку. Ведем поиски нападающего, учитывая множество факторов, включая возраст. Не будем затягивать с поиском и примем лучшее для клуба решение.

Постараемся сохранить и тер Стегена, и Браво. У нас два незаурядных вратаря, отсюда и интерес к ним со стороны других клубов», — сказал Фернандес.