«Барселона» намерена подписать нападающего

Технический директор «Барселоны» Роберт Фернандес рассказал о том. какая позиция в команде нуждается в усилении.
«На позиции правого защитника у нас есть Видаль и Роберто, больше нам не нужно. Мы продолжаем верить в этих игроков. А вот в трансфере Диня была необходимость.
Планируем укрепить атаку. Ведем поиски нападающего, учитывая множество факторов, включая возраст. Не будем затягивать с поиском и примем лучшее для клуба решение.
Постараемся сохранить и тер Стегена, и Браво. У нас два незаурядных вратаря, отсюда и интерес к ним со стороны других клубов», — сказал Фернандес.
Источник: ФК «Барселона»