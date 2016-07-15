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    «Барселона» намерена подписать нападающего

    Технический директор «Барселоны» Роберт Фернандес рассказал о том. какая позиция в команде нуждается в усилении.

    «На позиции правого защитника у нас есть Видаль и Роберто, больше нам не нужно. Мы продолжаем верить в этих игроков. А вот в трансфере Диня была необходимость.

    Планируем укрепить атаку. Ведем поиски нападающего, учитывая множество факторов, включая возраст. Не будем затягивать с поиском и примем лучшее для клуба решение.

    Постараемся сохранить и тер Стегена, и Браво. У нас два незаурядных вратаря, отсюда и интерес к ним со стороны других клубов», — сказал Фернандес.

    Источник: ФК «Барселона»

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    15.07.2016 10:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1

      Joker1985 21 июля 2016, 00:34

      Купите наадающего Гризманна

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 15 июля 2016, 13:28

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 15 июля 2016, 12:55

      Берите Смолова! Не прогадаете!)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +188

      RUSTY8 15 июля 2016, 11:00

      не надо напа извне, тем более на запас...в ла масии хорошенько ищите)

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