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    «Краснодар» представил форму на сезон-2016/17

    Футбольный клуб «Краснодар» представил эксклюзивный дизайн домашней и гостевой экипировки команды на сезон-2016/17.

    Обновленная форма краснодарского клуба в новом сезоне представлена в традиционной расцветке.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    15.07.2016 10:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +48

      eddo23 15 июля 2016, 19:08

      уже не каппа.. а пума...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 15 июля 2016, 13:45

      Классная форма...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +452

      тёска 15 июля 2016, 12:05

      Когда сборная сменит форму?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      Kano 15 июля 2016, 11:21

      Отлично. Мне нравится. Все гармонично.

      2
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      Рейтинг: +407

      18JG 15 июля 2016, 11:17

      Домашний комплект выглядит здорово!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 15 июля 2016, 10:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гамно.

      -8
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      Рейтинг: +1423

      Parham 15 июля 2016, 10:23

      Хорошая, впечатляет!!!

      1
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 15 июля 2016, 10:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Удачи коровы.

      -7
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      Рейтинг: +84

      FANS86 > карасевщина 15 июля 2016, 11:00

      Пасть закрой боров.

      0
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      Рейтинг: +124

      marshal9 15 июля 2016, 10:09

      удачи быки

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