«Краснодар» представил форму на сезон-2016/17

уже не каппа.. а пума...
Футбольный клуб «Краснодар» представил эксклюзивный дизайн домашней и гостевой экипировки команды на сезон-2016/17.
Обновленная форма краснодарского клуба в новом сезоне представлена в традиционной расцветке.
Футбольный клуб «Краснодар» представил эксклюзивный дизайн домашней и гостевой экипировки команды на сезон-2016/17.
Обновленная форма краснодарского клуба в новом сезоне представлена в традиционной расцветке.
Когда сборная сменит форму?
Отлично. Мне нравится. Все гармонично.
Домашний комплект выглядит здорово!
Пасть закрой боров.
удачи быки