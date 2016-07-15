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    Мовсисян: «Я до сих пор люблю «Краснодар» и слежу за его успехами»

    Форвард «Реал Солт-Лейк» Юра Мовсисян вспомнил время, проведенное в «Краснодаре». В частности он уделил внимание владельцу клуба Сергею Галицкому.

    «Как только я пришел в клуб, то сразу понял, что здесь закладывается фундамент чего-то серьeзного. Даже до прихода в «Краснодар» я ознакомился с планами развития команды, которые меня впечатлили. Сергей Галицкий четко обозначил свои намерения в отношении построения клуба. На мой взгляд, он является одним из самых умных и грамотных бизнесменов во всем мире. В то же самое время он удивительно страстно любит футбол, своей регион, свой клуб. Комбинация этих качеств и позволила «Краснодару» добиться таких высот.

    Если вы оглянетесь назад и посмотрите, что он начинал вообще с нуля, то просто поразитесь, что ему удалось сделать за это короткое время. Вы правильно сказали, что скоро Галицкий презентует феноменальный по красоте стадион для города. Краснодарцы отлично выступают в Лиге Европы и наверняка планируют забраться еще выше. Я до сих пор люблю «Краснодар» и слежу за его успехами. Мне очень приятно, что клуб продолжает развиваться, радуюсь всем сердцем его победам», – сказал Мовсисян.

    В краснодарском клубе нападающий выступал с 2011 по 2012 год.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2016 09:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 июля 2016, 10:00

      Вот и не надо было прельщаться "Спартаком", в настоящее время "Краснодар" получился топовее...

      0
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      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > VVM1964 15 июля 2016, 14:33

      Точно, никому

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > VVM1964 15 июля 2016, 17:44

      а кому спартак нужен? 99% игроков, игравших в спартаке деградировали со временем!

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