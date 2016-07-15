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    Дворкович: «Локомотив» не должен опускаться ниже определенного уровня»

    Глава совета директоров РЖД Аркадий Дворкович отреагировал на слухи, связанные с возможным уходом Ольги Смородской с поста президента «Локомотива».

    «Я руководитель совета директоров РЖД, а не «Локомотива». Решение принимается именно там. Я же предпочитаю не вмешиваться в кадровую политику спортивных команд.

    Информацию о переменах в клубе оставлю без комментариев. Единственное, что могу сказать: приоритетами клуба должно быть возвращение болельщиков на трибуны и становление детской школы, подготовка молодых футболистов для дальнейшей игры в профессиональном клубе.

    Решение турнирных задач придет, если будет выстроена система: от детского футбола, селекции в подготовке молодых футболистов до главной команды клуба. Понятно, что “Локомотив” не должен опускаться ниже определенного уровня, но не должно и быть цели немедленно все выиграть», – сказал Дворкович.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2016 08:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +504

      alex-76 16 июля 2016, 10:25

      Как это не должно быть цели немедленно что-нибудь выиграть, а зачем тогда вообще играть выходить.

      0
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      Рейтинг: +240

      gambler35 15 июля 2016, 16:31

      Нужно Шпалыча возвращать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 15 июля 2016, 10:15

      Только осознали...

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 июля 2016, 09:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Уровень локомотива настал
      Где-то на уровне шпал

      -5
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > subbotaspartak 15 июля 2016, 12:40

      Ага, ты забыл написать ещё, что Срамтак чемпион... Ты дверью ошибся, клоун.Дуй на свою мясную ветку и тешь себя очередными надеждами на чемпионство...

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