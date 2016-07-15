Колосков: «Совмещение неприемлемо – ни в сборной, ни в РФС»

Мутко - вообще идеал. Для Колосковых.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что Виталий Мутко является идеальным кандидатом на пост президента футбольного союза, но совмещение постов он называет «неприемлемым».
«Стоит ли опасаться, что у России могут отобрать ЧМ-2018? Уже нет. РФС, оргкомитет чемпионата мира, руководство страны правильно реагировали на все нападки со стороны: отвечали на них своевременно и тактично, но вместе с тем жeстко. Жду ли я неожиданностей на выборах президента РФС? Я об этом не думал, но, если Виталий Леонтьевич решит сосредоточиться на футболе, то лучше кандидата не придумать. Но совмещение неприемлемо – ни в сборной, ни в РФС!» – сказал он.