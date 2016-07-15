Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Колосков: «Совмещение неприемлемо – ни в сборной, ни в РФС»

    Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что Виталий Мутко является идеальным кандидатом на пост президента футбольного союза, но совмещение постов он называет «неприемлемым».

    «Стоит ли опасаться, что у России могут отобрать ЧМ-2018? Уже нет. РФС, оргкомитет чемпионата мира, руководство страны правильно реагировали на все нападки со стороны: отвечали на них своевременно и тактично, но вместе с тем жeстко. Жду ли я неожиданностей на выборах президента РФС? Я об этом не думал, но, если Виталий Леонтьевич решит сосредоточиться на футболе, то лучше кандидата не придумать. Но совмещение неприемлемо – ни в сборной, ни в РФС!» – сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2016 07:15
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат 15 июля 2016, 09:58

      Мутко - вообще идеал. Для Колосковых.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 июля 2016, 08:33

      Мудко не место ни в РФС, ни в министерстве спорта. Его место слесарем
      в мастерской (если возьмут). по ремонту двигателей речных катеров.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11