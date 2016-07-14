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    Лоськов: «На Фернандесе закончится натурализация для сборной России»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов поделился мнением о предстоящем ЧМ-2018 и получении бразильским защитником ЦСКА Марио Фернандесом российского гражданства.

    – Какие у вас ожидания от грядущего чемпионата мира в России?

    – Смотрю в будущее с оптимизмом.

    – Что нужно изменить за два года?

    – Что-нибудь поменяют.

    – Натурализуют кого-нибудь?

    – Вряд ли, на Марио Фернандесе все закончится. Он хороший защитник, который принесет пользу сборной. Считаю, хорошо, что ему дали паспорт.

    – Но он даже по-русски не говорит...

    – Это, конечно, проблема. Все-таки есть с кем сравнивать. Вот, Гилерме отлично знает язык. Все зависит от человека: если захочет, то заговорит, если же нет желания, то даже через 15 лет не будет разговаривать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2016 23:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 15 июля 2016, 18:55

      Что-то название статьи с её содержанием не сходится!
      "Лоськов: «На Фернандесе закончится натурализация для сборной России»"
      "– Вряд ли, на Марио Фернандесе все закончится..."

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 15 июля 2016, 08:43

      Я думаю на Фернандесе только все начинается.

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Black Giz 15 июля 2016, 10:17

      Смех конечно,русский не говорящий по-русски

      3
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