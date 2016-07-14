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"Лоськов: «На Фернандесе закончится натурализация для сборной России»"
"– Вряд ли, на Марио Фернандесе все закончится..."
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов поделился мнением о предстоящем ЧМ-2018 и получении бразильским защитником ЦСКА Марио Фернандесом российского гражданства.
– Какие у вас ожидания от грядущего чемпионата мира в России?
– Смотрю в будущее с оптимизмом.
– Что нужно изменить за два года?
– Что-нибудь поменяют.
– Натурализуют кого-нибудь?
– Вряд ли, на Марио Фернандесе все закончится. Он хороший защитник, который принесет пользу сборной. Считаю, хорошо, что ему дали паспорт.
– Но он даже по-русски не говорит...
– Это, конечно, проблема. Все-таки есть с кем сравнивать. Вот, Гилерме отлично знает язык. Все зависит от человека: если захочет, то заговорит, если же нет желания, то даже через 15 лет не будет разговаривать.