Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мовсисян: «Вначале в «Спартаке» все было здорово, но то, что случилось потом...»

    Нападающий «Спартака» Юра Мовсисян, на правах аренды играющий за «Реал Солт-Лейк», поделился мнением о своем выступлении за московскую команду. Напомним, армянский форвард перешел в стан красно-белых в 2013 году.

    «Вначале все было здорово, был тот самый хет-трик в первом же матче за «Спартак», но то, что случилось потом... Мне очень не хотелось бы об этом говорить. Есть вещи в нашей жизни, которые лучше просто не комментировать. Добавить мне к этому просто нечего. Понимаете, если я скажу что-то такое, это повлияет на людей, которые мне не безразличны. Я просто не хочу этого делать. Это то, что является наиболее важным в данной истории.

    С точки зрения исключительно футбола я многое приобрел в «Спартаке» и в России, так что это был, несомненно, положительный опыт, хотя негативные моменты тоже случались, как вы понимаете. Мне не о чем сожалеть, это был интересный этап моей карьеры в любом случае, хотя и неоднозначный», – сказал Мовсисян.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2016 22:37
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 15 июля 2016, 07:51

      видимо валера заставлял его шашлыки готовить и таксовать по ночам)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen > Каратель 15 июля 2016, 08:26

      Страшно такое от Карателя слышать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 15 июля 2016, 06:08

      Случилось то , случилось это ... случилось то что ты перестал нормально играть , вес лишний набрал и сел на лавку и кто тебе в этом виноват???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 15 июля 2016, 03:48

      ЧТОБЫ ТАМ НЕ ГОВОРИЛИ ...А МОВС ОДНО ВРЕМЯ ПРАКТИЧЕСКИ ОДИН СПАРТАК ТАЩИЛ....ЭТО СЛОВА ТИХОНОВА

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 15 июля 2016, 01:05

      Пузо выросло потом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 15 июля 2016, 00:52

      а потом.... случились стеночки и каким то духом меня вынесло сюда.... ))) спартак, чо....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 15 июля 2016, 00:25

      Помойму просто себя пиарит!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 15 июля 2016, 00:16

      не говорит, потому что играет на правах аренды... Когда избавится от спартака - все выложит

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > AZ 15 июля 2016, 02:01

      Точно, именно так и будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 июля 2016, 00:04

      Армянин, при этом гражданин США. Что он хорошего может сказать в принципе?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 14 июля 2016, 23:09

      Еще один камень в огород Спартака

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 июля 2016, 22:49

      Нечего было и начинать говорить

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11