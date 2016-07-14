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    Мовсисян: «На данный момент в МЛС играют в футбол лучше, чем в РФПЛ»

    Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян, на данный момент защищающий цвета «Реал Солт-Лейк», сравнил уровень МЛС и РФПЛ, отдав предпочтение американскому футболу.

    «Я считаю, что на данный момент в МЛС играют в футбол лучше. Если вы посмотрите на чемпионат России, то увидите, что там только две-три команды постоянно претендуют на титул и показывают футбол совсем другого уровня по сравнению с остальными клубами. В МЛС плотность результатов зашкаливает.

    Эта лига является очень молодой, но уже сейчас заработала много комплиментов как по уровню игры, так и по организационной составляющей. И я не сомневаюсь, что МЛС будет и дальше стремительно расти и развиваться. Конечно, пока она уступает топ-лигам Европы, но там такие традиции исторически, что приблизиться весьма непросто», – сказал Мовсисян.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.07.2016 20:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      segaborn007 15 июля 2016, 13:00

      ...бла-бла, у них медленный футбол... у них медленный, а у нас деревянный. Толку, что от бревна мяч быстрей отлетает. На ЧМ они вышли в 1/8 - мы обоср**ись, на кубке Америки они в 1/2, а мы опять обоср... Лучше медленно, но давать результаты, чем пешком с позором.

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      Рейтинг: +122

      serginho8 15 июля 2016, 03:08

      да да плюйтесь, а ведь дело говорит!
      в рпл уже кроме зенита и цска давно никто не борется(ростов не считаю!)
      а щас еще ушел(уйдут) халк,муса,витсель,гарай и вообще уровень упадет.

      другое дело года 3 назад было время когда наш чемп реально минимум в топ 6 по уровню игры входил, когда такие мастера на полях играли как Виллиан,Это.о,Бусуфа, Джуджак,Вальбуена, Диарра, ХАЛК. пустьи за бабки играли но играли и давали пример местным ноунеймам.

      2
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      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович > serginho8 15 июля 2016, 07:37

      долбоеб, ты че куришь?! млс это хуета как тдворовый чемпионат! для армяна это то самое место!!! я в шахматы быстрей играю чем они мяч гоняют

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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Андрей Владимирович 16 июля 2016, 11:06

      Зрелищный футбол,потому что аккуратный,в РФПЛ по точным передачам плохой показатель, и никто там по 10 человек не сидит в обороне,как у нас.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 июля 2016, 22:54

      ЧТО ВЫ КУРИТЕ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК?????????

      -1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 14 июля 2016, 21:25

      хаха д-а-у-н 2-3 жесть, ЦСКА, Зенит, Локомотив, Спартак, Краснодар, Рубин сейчас в полне возможно ну и Ростов Бердыева+ было Динамо, Юра поменьше подса-сывай

      3
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 14 июля 2016, 21:12

      если у юрца там стало получаться забивать, а здесь он не мог, то уровень в млс ниже, а не наоборот

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 июля 2016, 21:04

      Я смотрел несколько матчей МЛС... Кто бы там не играл из потухших "звёзд", футбол там очень м-е-д-л-е-н-н-ы-й... Может всё и изменится, но пока там смотреть просто нечего...

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