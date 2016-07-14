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    Мещеряков: «Никакого решения по Смородской не принято»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков дал комментарий относительно ситуации, которая разворачивается в столичном клубе в связи со слухами об увольнении президента Ольги Смородской.

    «Никакого решения по Смородской не принято. На прошлом совете директоров было принято решение, что на следующем совете директоров мы рассмотрим программу работы клуба на краткосрочную и среднесрочную перспективу по всем направлениям. Пока эти документы еще не готовы. Могу точно сказать, что в ближайшую неделю, дней десять – совета директоров точно не будет», – сказал Мещеряков.

    Стоит отметить, что в данный момент Смородская находится в отпуске, который продлится до 1 августа. В случае ее увольнения наиболее вероятным кандидатом на пост президента называется Илья Геркус.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.07.2016 18:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 14 июля 2016, 20:20

      #УБИК

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