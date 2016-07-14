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    Корнеев и Геркус придут в «Локомотив» в случае увольнения Смородской

    Продолжают проявляться подробности кадровых перестановок в «Локомотиве». В столичном клубе практически определились с высшим менеджментом клуба на ближайший сезон. Как ранее стало известно, президент Ольга Смородская с большой долей вероятности покинет клуб.

    Спортивный департамент после смены высшего руководства железнодорожников возглавит Игорь Корнеев, а на пост президента рассматривается кандидатура Ильи Геркуса, прежде работавшего в компании «Лига ТВ», уже прошел собеседование в структурах РЖД.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2016 17:57
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