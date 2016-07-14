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    «Атлетико» представил новую домашнюю форму

    «Атлетико» представил домашнюю форму на новый сезон. Комплект традиционно выполнен в красно-белых цветах: три широкие красные полосы и четыре белые. Такой дизайн напоминает футболки образца сезона-1966/67, когда «Атлетико» впервые сыграл на стадионе «Висенте Кальдерон».

    Источник: ФК «Атлетико Мадрид»

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    14.07.2016 17:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 14 июля 2016, 19:26

      С надписью "Азербайджан - страна огня" было бы красивее)

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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 14 июля 2016, 18:25

      А на эмблеме клуба наоборот,белые широкие,а красные узкие.

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