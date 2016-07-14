«Атлетико» представил новую домашнюю форму

«Атлетико» представил домашнюю форму на новый сезон. Комплект традиционно выполнен в красно-белых цветах: три широкие красные полосы и четыре белые. Такой дизайн напоминает футболки образца сезона-1966/67, когда «Атлетико» впервые сыграл на стадионе «Висенте Кальдерон».

Nuestras nuevas camisetas ya están en el vestuario y a la venta en tiendas: https://t.co/EJqoSmqTja #AúpaAtleti pic.twitter.com/AZ19psIQXO — Atlético de Madrid (@Atleti) 14 июля 2016 г.