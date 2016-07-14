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    Контракт с генподрядчиком строительства «Зенит-Арены» будет расторгнут

    В ближайшее время должно произойти расторжение госконтракта с генеральным подрядчиком, ведущим строительство стадиона в Санкт-Петербурге, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Напомним, в четверг компания-генподрядчик строительства арены заявила, что заказчик в лице администрации Санкт-Петербурга делает все, чтобы сорвать сроки завершения строительства стадиона, обратилась к губернатору города и направила информацию о фактической приостановке выполнения контрактов. При этом представитель аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что работы по строительству «Зенит-Арены» не остановлены.

    «Председатель комитета по строительству сообщил информацию о том, что готовится соглашение о расторжении госконтракта, в нем будет содержаться ряд пунктов. Процедура такова: они ставят задачу устранить ряд нарушений, замечаний. Если устраните – тогда хорошо, если нет – будем расторгать госконтракт. По нашей информации, соглашение о расторжении готовится. Если это произойдет, если процедура будет завершена, то на сроках сдачи и смете стадиона это скажется самым непредсказуемым образом. Город хочет заменить генподрядчика», – рассказал источник.

    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2016 16:40
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    Комментарии31
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    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 14 июля 2016, 22:13


      Для питера такой стадион слишком круто. Петрович в самый раз.

      2
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 14 июля 2016, 19:43

      Уважаемые петербуржцы,обычные болелы- это так нельзя оставлять,устроим митинги пикеты итд.Что они за чиновники ,которые не могут решить эту проблему,9 лет стройки,миллиарды ворованные,они там совсем охренели что-ли.Народ пора подниматься.Плюют нам в лицо!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Legioner-05 14 июля 2016, 20:06

      Друг,я тебя(вас)понимаю,но за такие призывы в РФ_статья!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Legioner-05 14 июля 2016, 20:23

      Он ни к чему такому не призывал, митинги и пикеты не запрещены.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > arzamas 14 июля 2016, 21:07

      Чует моё сердце,всех пиздли.вых скоро туда и отправят)))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 14 июля 2016, 21:54

      Здрасьте)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 14 июля 2016, 22:30

      Урааа!, Соскучились, наконец то!

      -1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 14 июля 2016, 19:41

      похоже скоро в Питере введут налог на стадион, чтобы успели достроить

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Masteralex 14 июля 2016, 20:29

      В первый раз, что ли. Не помню точно, в Томске или в Омске, затраты на содержание команды включали в квартплату, уже опробовано.

      1
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      Рейтинг: -44

      иван маташов 14 июля 2016, 19:01

      GEGEGEGEGEGEGEGEGvaw

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng 14 июля 2016, 18:55

      Правильно одни хапанули, теперь других очередь. Смешно и горько одновременно. Бедный народ в расточительном государстве.

      0
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      Рейтинг: +26758

      slavutiq70 14 июля 2016, 18:29

      Футбольные арены должны строится за частные деньги тогда и гемороя такого не будет,вон Галицкий и Федун построили без всякого ударажания проекта

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > slavutiq70 14 июля 2016, 18:48

      есть хороший пример в Грозном, стадион есть? есть. В сроки построили? в сроки. Шумиха хоть какай то вокруг него была? нет все тихо.
      Ладно уж пилите бабло баснословное, но они бы хотя бы стадион построили, упыри.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > FanatSerj 14 июля 2016, 19:22

      Срочно ставим Кадырова главой в Питер, потом в Нижний и Самару, по очереди. Потом все области России по порядку.
      Кругом стадионы и нукеры с автоматами. Так жизнь и наладится, только деньги закончатся.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 14 июля 2016, 21:58

      Давненько не было,на море ездили?

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 14 июля 2016, 22:31

      Ремиссия была, теперь снова прихватило.

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Зенит оле оле ола 14 июля 2016, 23:10

      Нет, мы разные и живем в разных концах России.
      Банили, что ли?

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Зенит оле оле ола 15 июля 2016, 08:58

      Просто наши взгляды очень похожи,хотя и не во всем.Я в Ростове живу,обе в Башкирии.Я сам удивляюсь,как в зеркало)))Видимо не всех ещё истребили)))

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      Рейтинг: +26758

      slavutiq70 > Зенит оле оле ола 15 июля 2016, 22:41

      Федун и Галицкий строили на свои и госденьгами там и не пахло

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 июля 2016, 18:18

      Я,я хОчу. Деньги нужны срочно

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 14 июля 2016, 18:43

      Одних кинули, ты хочешь быть следующим? Это простое кидалово, денег нет, а строить надо.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 14 июля 2016, 20:03

      Я хОчу быть наиглавнейшим кидальщиком)))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 14 июля 2016, 20:21

      Если ты не виолончелист, то посадят.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 14 июля 2016, 21:06

      Я научусь )))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 14 июля 2016, 21:26

      Учиться, никогда не поздно, факт.

      -1
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 14 июля 2016, 17:01

      А че одни заработали, щас другие придут заработают

      6
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 14 июля 2016, 16:59

      Сейчас ещё одного наймут и ещё бабла откатят.

      6
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      Рейтинг: +48

      Koorantt 14 июля 2016, 16:53

      Может власти города лучше заменить?

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