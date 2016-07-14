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    Вернблум: «Фернандес станет хорошим усилением для сборной России»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум уверен, что защитник команды Марио Фернандес, который получил российское гражданство, станет хорошим усилением для национальной команды на чемпионате мира-2018.

    «То, что Фернандес получил российский паспорт – это фантастическое событие для России. Он является лучшим крайним защитником, одним из лучших игроков в РФПЛ. Это будет очень хорошее усиление для России на ЧМ-2018», – рассказал Вернблум.

    Напомним, что Фернандес сможет выступать за сборную России с лета 2017 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.07.2016 15:55
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