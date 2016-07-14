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    Степашин: «Может Мутко нужно иметь совесть, чтобы уйти в отставку?»

    Член исполкома РФС Сергей Степашин уверен, что Виталий Мутко должен написать заявление об уходе с поста главы союза.

    «Сергею Фурсенко хватило интеллигентности, чтобы уйти с поста главы РФС после неудачного выступления сборной четыре года назад. Тогда мы тоже проиграли, но не так позорно. Чуть-чуть не хватило. Не предлагаю сейчас Мутко уходить в отставку, хотя сам знаю, что это такое и как это делается. Может, надо просто совесть иметь? Это моя позиция», — сказал Степашин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2016 09:59
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 14 июля 2016, 14:30

      А ТЕБЕ....КОРРУПЦИОНЕР СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ.....

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 14 июля 2016, 13:46

      Совесть то иметь надо. Но где же ее взять, если ее нет.

      1
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      Рейтинг: +65

      Nail-football 14 июля 2016, 13:11

      Тем временем под петицией за отставку Мутко подписалось чуть больше 1500 человек. Видать у нас герои только сборную распускать, а для конкретных дел у россиян кишка тонка(((

      -2
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      Рейтинг: +20

      old_seemann 14 июля 2016, 12:53

      Смысл его менять? Лучше уже все равно не будет

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 14 июля 2016, 12:29

      Подписал!

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 14 июля 2016, 12:25

      давно пора в отставку, а кого ставить?

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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > pegas1276 14 июля 2016, 12:30

      Уверяю вас, тот кто придет, будет что-то менять. Будь то даже Фурсенко. Время пришло.

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      Рейтинг: +6

      S_N 14 июля 2016, 12:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Парни, Подпишите петицию за ОТСТАВКУ МУТКО https://www.change.org/p/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%BE?recruiter=567633131&utm_source=petitions_show_components_action_panel_wrapper&utm_medium=copylink

      -4
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      Рейтинг: +377

      bringing 14 июля 2016, 12:15

      Свалить ему пора давно уже....как мусор.

      0
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 14 июля 2016, 11:56

      да вы задолбали своей отставкой!! он уже говорил путину что хочет уйти но путин попросил не уходить а решать проблемы.Это было как раз когда с допингом начались проблемы.

      -1
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      Рейтинг: +1126

      richi > Kosmotoga 14 июля 2016, 13:48

      Это не мы тебя задолбали, а Мутко всех задолбал. Как он может решать проблемы, если он ни хрена не понимает?

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 14 июля 2016, 11:48

      ща вместо ухода мутко очередной пост совместит

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