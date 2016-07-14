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    Оганесян: «Картина с составом? Постепенно вырисовывается»

    Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян оценил действия команды в контрольном матче с «Лорьяном» (1:1).

    «Сегодня тяжело пришлось обеим командам. Обстоятельства сложились таким образом, что из-за непогоды пришлось сыграть на другом поле. Сильный дождь – это другой отскок и движение мяча, лишние усилия. Словом, погода внесла коррективы. Но должен отметить, что поле, на котором играли, очень хорошее, учитывая обилие осадков.

    Ребята, конечно, подустали. Если говорить об исходе матча, то он решился буквально на последних минутах. Мы пропустили из-за своей ошибки. Могли спокойно побеждать.

    Сбор идет по плану, настроение нормальное. Картина с составом? Постепенно вырисовывается – около 80 процентов. В том же диапазоне оцениваем и готовность команды к сезону. На этом сборе больше работаем над взаимодействием в игре», – отметил Оганесян.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    14.07.2016 07:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 14 июля 2016, 16:35

      Какой Локомотив, какой Оганесян???

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