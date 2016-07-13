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    Делегация УЕФА нанесла визит «Ростову»

    В «Ростов» прибыла делегация УЕФА для ознакомления с инфраструктурой клуба. В течении двух дней группа, состоящая из Даниэля Коха, Стива Доусона и Кристана Хаслера, проводила инспекцию, в том числе общалась с сотрудниками желто-синих.

    В результате «Ростову» был дан ряд советов для успешной подготовки к предстоящим играм квалификационного раунда Лиги чемпионов, на участие в которых ростовчане завоевали право, заняв второе место в минувшем чемпионате России.

    Источник: ФК «Ростов»

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    13.07.2016 21:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 19 июля 2016, 17:23

      В результате дали совет ФК "РОСТОВ" - не выходите на поле- техническое поражение 3-0 не самый плохой вариант для вас))

      -1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 14 июля 2016, 10:15

      Ростову удачи и побед, как можно больше.

      3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 14 июля 2016, 08:17

      Ребята, не говорите гоп. Квалификация будет тяжелой. Главное пройти этот раунд. А там посмотрим где играть будем.

      2
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      Рейтинг: +115

      Димон Панкер > Black Giz 14 июля 2016, 09:05

      Да, будет нелегко. Тем более, что со всеми этими дрязгами подготовка к новому сезону получается несколько скомканной. Но Курбан Бекиевич что-нибудь придумает, я уверен )

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Димон Панкер 14 июля 2016, 09:23

      Я тоже думаю что-нибудь придумает, но шапкозакидательством заниматься не стоит. Будем откровенны, мы пока аутсайдеры.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Димон Панкер 14 июля 2016, 09:24

      Братишь я тебя не сразу угадал)))) Хелло

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      Рейтинг: +115

      Димон Панкер > Black Giz 14 июля 2016, 11:33

      Здорово! Да-да, это я )) Куда там шапкозакидательство, бойня будет не на шутку с любым из соперников, в ЛЧ хотят все. Я уж не говорю о выходе в группу. Даже для того, чтобы пройти второй раунд придётся костьми лечь.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Димон Панкер 14 июля 2016, 14:57

      У нас выбора нет. Ляжем!

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      Рейтинг: +256

      Ris 13 июля 2016, 23:04

      Скоро уже на новом красавце играть. А кажется, совсем недавно видел, как песок намывали.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Ris 14 июля 2016, 08:16

      Быстрей бы.

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