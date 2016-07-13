Делегация УЕФА нанесла визит «Ростову»

В «Ростов» прибыла делегация УЕФА для ознакомления с инфраструктурой клуба. В течении двух дней группа, состоящая из Даниэля Коха, Стива Доусона и Кристана Хаслера, проводила инспекцию, в том числе общалась с сотрудниками желто-синих.

В результате «Ростову» был дан ряд советов для успешной подготовки к предстоящим играм квалификационного раунда Лиги чемпионов, на участие в которых ростовчане завоевали право, заняв второе место в минувшем чемпионате России.