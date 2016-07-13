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    Раньери: «Муса, возможно, не быстрее Варди, но со скоростью у него все в порядке»

    Наставник «Лестера» Клаудио Раньери охарактеризовал новичка команды – нападающего Ахмеда Мусу. Напомним, 23-летний нигериец этим летом перебрался в стан «лисов» из ЦСКА за 16 миллионов фунтов стерлингов.

    «Муса может добавить скорости игре «Лестера». Я пока не знаю, так же быстр Муса, как и Джейми Варди, но со скоростью у него полный порядок.

    Очень важно, чтобы в команде присутствовал еще один «самолет». Вы ведь помните, что мы – Королевские военно-воздушные силы? И вот мы пополнились еще одним из них», – сказал Раньери.

    Источник: ФК «Лестер Сити»

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    13.07.2016 20:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 13 июля 2016, 21:59

      Конечно быстрее !!)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Den4ik111 13 июля 2016, 21:12

      Да Ну , Быстрее Мусы только. Стерлингов, Варди стар уже

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 13 июля 2016, 20:54

      удачи ему ... он заслужил

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > 84aivengo 13 июля 2016, 21:03

      Чёрными торгуют кони,конечно удачи...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > narkozanos 13 июля 2016, 21:10

      отнесись к этому спокойно,у тебя пукан долбит

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > 84aivengo 14 июля 2016, 12:38

      Спокойно к Динамо в том сезоне относились,и результат каков?а конское чёрное производство пере сбыта, просто настораживает.

      -1
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