Фернандес: «Я счастлив и горд стать россиянином»

Зачем он нужен сборной России? Он слабый фланговый защитник, который как и Смольников в атаке хорош, а в защите просто ужасен.....если уж и раздавать паспорта, то тогда уж достойным хотя бы....но не таким! Просто ужас, сплошная коррупция. Только один человек получил паспорт достойно - этот Гилерме. Человек почти 10 лет в России, экзамены сдавал, выучил русский, все как положено. А Ноштейтдер и Фернандес - это просто выдача паспорта за красивые глаза, позорище российского футбола. Гинер, Мутко, Бабаев и вся эта идиотская банда, валите нахер с этого футбольного мира, вы позорите весь мир своими гавняными действиями. Вместо того, что назначить наконец-то сборной России тренера, определиться и назначить товарищеские матчи с целях подготовки сборной, сделать все возможное для чуда, вы просто убиваете российский футбол, а потом еще и говорите что "Кокорин и Мамаев плохие", на себя посмотрите, какие футболисты, такие и вы!!!!!!!!!!!!
Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил, что испытывает гордость от того, что стал гражданином РФ. Напомним, сегодня 25-летний игрок стал владельцем российского паспорта.
«Я счастлив и горд стать россиянином. После перехода в ЦСКА в 2012-м году Россия стала для меня настоящим домом, и для меня было естественным желание получить гражданство и иметь возможность выступать за национальную сборную.
Буду делать все, что от меня зависит, чтобы быть полезным и клубу, и стране», – сказал Фернандес.
Напомним, Фернандес перешел в ЦСКА из «Гремио» в мае 2012-го года. За четыре года он провел за армейцев 128 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.