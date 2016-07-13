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    Фернандес: «Я счастлив и горд стать россиянином»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил, что испытывает гордость от того, что стал гражданином РФ. Напомним, сегодня 25-летний игрок стал владельцем российского паспорта.

    «Я счастлив и горд стать россиянином. После перехода в ЦСКА в 2012-м году Россия стала для меня настоящим домом, и для меня было естественным желание получить гражданство и иметь возможность выступать за национальную сборную.

    Буду делать все, что от меня зависит, чтобы быть полезным и клубу, и стране», – сказал Фернандес.

    Напомним, Фернандес перешел в ЦСКА из «Гремио» в мае 2012-го года. За четыре года он провел за армейцев 128 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    13.07.2016 20:27
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 14 июля 2016, 02:06

      Зачем он нужен сборной России? Он слабый фланговый защитник, который как и Смольников в атаке хорош, а в защите просто ужасен.....если уж и раздавать паспорта, то тогда уж достойным хотя бы....но не таким! Просто ужас, сплошная коррупция. Только один человек получил паспорт достойно - этот Гилерме. Человек почти 10 лет в России, экзамены сдавал, выучил русский, все как положено. А Ноштейтдер и Фернандес - это просто выдача паспорта за красивые глаза, позорище российского футбола. Гинер, Мутко, Бабаев и вся эта идиотская банда, валите нахер с этого футбольного мира, вы позорите весь мир своими гавняными действиями. Вместо того, что назначить наконец-то сборной России тренера, определиться и назначить товарищеские матчи с целях подготовки сборной, сделать все возможное для чуда, вы просто убиваете российский футбол, а потом еще и говорите что "Кокорин и Мамаев плохие", на себя посмотрите, какие футболисты, такие и вы!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 14 июля 2016, 00:41

      Хоть один человек испытывает гордость от российского паспорта.
      Как то свои(доморощенные) последнее время перевелись.

      -1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 14 июля 2016, 00:27

      Ну, вот, ещё один нахлебник на нашу шею! Теперь будет за наш счёт бесконечные травмы залечивать.

      0
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      Рейтинг: +354

      valike35 14 июля 2016, 00:19

      Комментарий удален.

      -1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 14 июля 2016, 00:12

      Скоро вся сборная России будет черной !

      -1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > VikNMar 14 июля 2016, 00:19

      Фернандес-то чернее некуда просто.

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 13 июля 2016, 23:27

      А этот хитрый,и денег хочет и играть.

      -1
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 13 июля 2016, 23:27

      Я тебе не верю

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 июля 2016, 23:22

      Ага И Месси бы был счастлив, узнав какие премиальные в сборной России дают ))

      1
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      Рейтинг: +20

      Ваятель 13 июля 2016, 22:34

      Сборная от этого лучше играть не станет....как возила ХАВНО так и будет...незнаю почему но мне так нравиться когда сборная проигрывает(может потому что всегда делаю ставки против нее)

      2
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      Рейтинг: +107

      Antoha46 13 июля 2016, 22:25

      почему бы не взять,смольников лучше лишь тем что родился в России

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