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    Мутко: «Никаких дивидендов от участия сборной России на Евро-2016 мы не получили»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что организация не получила никаких финансовых дивидендов от участия сборной России на Евро-2016. Напомним, российская национальная команда не сумела преодолеть групповой этап, заняв в квартете В последнее место.

    «У РФС есть бюджет, и если УЕФА что-то распределял, это учтено. У нас сейчас огромный дефицит, с 1 сентября мы открываем программу развития. Те ресурсы, которые УЕФА и ФИФА направляют, строго регламентированы. Эти суммы направляются или на уставную деятельность, или на программы. А если и направляются, то федерации ставят условия.

    Все участники чемпионата получают суммы в зависимости от результатов. Мы нигде не добились победы, одну ничью сделали. Так что никаких дивидендов от участия в чемпионате Европы мы не получили», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.07.2016 16:10
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +5113

      hunta 13 июля 2016, 19:59

      Тот анекдот про говорящую лошадь " ... Мы ведь тетя кормим, обхаживаем..., ой 3,1415здит, ой 3,1415здит......." . Беззастенчиво....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 13 июля 2016, 19:54

      - с 1 сентября мы открываем программу *МУТНОГО* развития

      1
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 13 июля 2016, 19:40

      Сборная России, занявшая последнее место в своей группе на Евро-2016, заработала для Российского футбольного союза (РФС) 8,5 миллионов евро (8 млн как участник и 0,5 млн за ничью в матче с англичанами

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 13 июля 2016, 19:27

      Ну правильно, 8 лямов за выход на Евро попилили быстро, откуда ж там дивидентам взяться

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 июля 2016, 19:22

      Пролетел Мутко.......

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 13 июля 2016, 18:44

      Если РФС после скандального матча Дания -Россия(молодежные сборные) десять лет назад не наказали грубиянов Жиркова , Быстрова, Самедова, Акинфеева, а наоборот создали для них тепличные условия-- вот теперь и получите расплату в развитии российского футбола.

      -1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 13 июля 2016, 18:29

      Намек на то , что Путину придется опять "стричь" олигархов.

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 июля 2016, 18:12

      Склизкий тип...

      2
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 13 июля 2016, 18:06

      ПИЛЯТЬ НЕЧЕГО? НЕ ВЫГОДНЫЙ ТУРНИР?

      -1
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      Рейтинг: +34

      Против ветра 13 июля 2016, 18:04

      Лукавит! За ничью положена выплата в РФС от УЕФА, как и за выход на само Евро 2016. ))))) Понятно, что расходы на сборную были значительно больше (((((

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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > Против ветра 13 июля 2016, 18:45

      Он так и сказал - здесь только часть интервью. Получено 8.5 млн. Расходы на отборочный турнир и участие 5 млн плюс контракт Капелло 16 млн. Правда половину заплатил Усманов, но это был беспроцентный кредит, и его надо вернуть. Если бы сборную распустили в 2014, РФС сэкономил бы 12.5 млн евро. Даже если не отдавать долг Усманову ( с Мутко станется), то минус 4.5

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