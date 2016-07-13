Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Кайрат» планирует продлить контракты с Тимощуком и Аршавиным

    Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев заявил, что алматинский клуб планирует продлить контракты с полузащитниками Анатолием Тимощуком и Андреем Аршавиным.

    «Мы очень довольны. И хочу сказать, они оба реально профессионалы, оба относятся к делу очень профессионально. Мы даже рассматриваем в конце сезона возможные варианты продления контрактов. У Аршавина контракт был заключен по системе 1+1, у Тимощука контракт на 1,5 года, он заканчивается, будем разговаривать.

    В Казахстане футбольным клубам разрешено приглашать восемь иностранцев, и поэтому мы приглашали опытных футболистов. Да, можно приглашать иностранных футболистов, но именно русскоговорящих. Своим примером и Тимощук, и Аршавин показали, как на самом деле надо профессионально относиться к футболу. Плюс это, конечно, маркетинговый ход», – сказал Боранбаев.

    Источник: Sports.kz

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2016 14:30
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 13 июля 2016, 19:01

      Где Андрей Сергеевич -- там успех, там победа!

      -

      Удачи, хорошей игры и без травм!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 13 июля 2016, 17:38

      собиратель трофейных маек и пожиратель жирных чипсов-сладкая парочка, андрей и таляночка

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      WETERAN 13 июля 2016, 15:40

      В сборную Андрюху!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 13 июля 2016, 15:31

      И выйдет Шавушка во чистО зеленО пОлюшко.
      И сразится в группочке с "Арсеналушкой" Арсенушки.
      И заколотит ему на прощаньице, аж, пять безответных гОлушек.
      Один в столице бывшей казахской и четыре в граде то Лондоне.
      А... чтоб помнили!
      Пригорюнится Арсенушка, ковырнется в анналах памяти, проклянет те дни, когда изводил богатыря русского мором аглицким, что в чипсушки на тренировушках-то подмешивал, да делать-то уж нечаго.
      И подаст тот коуч с мадьярской фамильюшкой прошеньице об отставушке.
      И да обернется та отставушка концом его канонирской карьерушки.
      Но возопит вдруг с трибунов "эмиратского" ристалища толпа фанатска.
      И да как гаркнут оне: "Шавушку на царство!"
      И да повернется к им богатырь наш свет Сергеевич.
      И да бросит под ноги все свои обидушки, примкнет середний палец к устам, да и молвит, злорадствуя: "А вот и хххрен воть вам!" (баг!.. едрит его в коромысло! зачеркнуто...)
      ...да и молвит, заикаясь, радостно: "А вот и хххорошо, а вот и ссславно!"
      И встанет Шавушка к рулю командному на мостик тренерский.
      И да в первом же бою причалит он корабль сей в бухте финишной, что за морем Ла-Маншевским лигочемпионским финалом нарекли.
      И да возьмет, и да ухватит он своими ручищами богатырскими тот трофей, доселе непокорный.
      И вовек никогда и никому яво не отдаст! (а особливо Муринье с Хвардьёлой).

      За сим и сказке конец, а кто слушал молодец!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11