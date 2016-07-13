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    Еременко готов остаться в ЦСКА до конца карьеры

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко заявил, что готов выступать за московский клуб до конца карьеры. Напомним, 29-летний финский хавбек перешел в стан армейцев в 2014 году.

    «Насколько я знаю, никто меня никуда не приглашал в последнее время. Возможно, за время выступления в ЦСКА по мне приходили запросы в клуб, но они не были серьезные, и мы их даже не рассматривали.

    Провести в ЦСКА всю карьеру? Почему бы и нет? На данный момент готов, меня все устраивает. Но переговоров по новому контракту еще не было. Еще не нужно спешить, впереди два сезона», – сказал Еременко.

    Источник: ТАСС

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    13.07.2016 14:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +459

      sour12 14 июля 2016, 03:46

      главное что бы здоровье не подвело.

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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 13 июля 2016, 17:41

      а кто его купит, разве что ХИФК Хельсинки...

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